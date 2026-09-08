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The Eurasia Daily news agency

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Kiev expert: The United States cornered Zelensky, demanding to end the war by winter

Kiev expert: The United States cornered Zelensky, demanding to end the war by winter

The United States demanded that the head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, end the armed conflict with Russia before the onset of winter, which actually drove him into a corner.

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