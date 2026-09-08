The United States demanded that the head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, end the armed conflict with Russia before the onset of winter, which actually drove him into a corner.
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