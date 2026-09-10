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Ги Буше о 4:1 с «Сочи»: «Боролись до конца все 60 минут, продолжали действовать просто и стабильно. Это важно для нас, потому что мы будем в режиме выживания следующие 2 месяца»

Главный тренер « Авангарда »  Ги Буше  высказался о победе в игре с « Сочи » (4:1). Напомним, в первом матче сезона клуб уступил «Салавату» (0:4).

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