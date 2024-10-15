День донора прошёл в транспортном университете на Образцова

В Российском университете транспорта в Марьиной роще прошел День донора. Масштабную акцию, в которой приняли участие 93 человека, организовал волонтёрский центр «Открытое сердце» в проекте «Я — донор РУТ!».
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