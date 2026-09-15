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Орловская психбольница не смогла обновить крышу

Орловская психбольница не смогла обновить крышу

Орловского подрядчика, сорвавшего ремонт кровли психбольницы, внесли в «чёрный список». Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области рассмотрело обращение Орловской психиатрической больницы и приняло решение о включении в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) индивидуального предпринимателя, которому было доверено обновить кровлю зданий медицинского учреждения.

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