Шеремет: Россия не заинтересована в продолжении СВО, но водить себя за нос не позволит

Депутат Шеремет заявил, что Россия заинтересована в урегулировании конфликта на Украине.России абсолютно не нужно продолжение конфликта на Украине, наша страна в этом не заинтересована, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.