WSJ: американские нефтяные компании предупреждают о начале глобального топливного кризиса

Глава Chevron Майк Вирт заявил, что возможности рынка компенсировать перебои и рост цен практически исчерпаны — у системы больше нет резервов, которые существовали в начале конфликта с Ираном.
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