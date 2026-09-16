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УтроNews

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WSJ: американские нефтяные компании предупреждают о начале глобального топливного кризиса

WSJ: американские нефтяные компании предупреждают о начале глобального топливного кризиса

Глава Chevron Майк Вирт заявил, что возможности рынка компенсировать перебои и рост цен практически исчерпаны — у системы больше нет резервов, которые существовали в начале конфликта с Ираном.

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