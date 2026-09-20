В Монреале разгромили офисы двух ИИ-компаний и оставили призыв «Сожгите дата-центры»

Один из атакованных объектов принадлежит Квебекскому институту искусственного интеллекта MILA В начале недели в Монреале были разгромлены два здания, связанные с компаниями и организациями в сфере искусственного интеллекта.
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