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Юго-Восточный Курьер

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Собянин рассказал, как в Москве оказывают помощь детям, рожденным раньше срока

Собянин рассказал, как в Москве оказывают помощь детям, рожденным раньше срока

Врачи уникального отделения помогли 576 малышам, которые появились на свет раньше срока Год назад в Москве на базе перинатального центра ГКБ № 31 имени академика Савельевой открылось отделение реанимации, в котором оказывается помощь маловесным и недоношенным малышам.

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