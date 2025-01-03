Собянин рассказал, как в Москве оказывают помощь детям, рожденным раньше срока

Врачи уникального отделения помогли 576 малышам, которые появились на свет раньше срока Год назад в Москве на базе перинатального центра ГКБ № 31 имени академика Савельевой открылось отделение реанимации, в котором оказывается помощь маловесным и недоношенным малышам.