«Перестать миндальничать»: в Госдуме потребовали топить суда Украины и НАТО в ответ на удары по танкерам

Доктрина возмездия на море: в Госдуме предложили ответить ударом на удар.Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв выступил с радикальным предложением — наносить зеркальные удары по украинским, европейским и американским судам в ответ на атаки против российского гражданского флота.