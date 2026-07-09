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Царьград

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«Перестать миндальничать»: в Госдуме потребовали топить суда Украины и НАТО в ответ на удары по танкерам

«Перестать миндальничать»: в Госдуме потребовали топить суда Украины и НАТО в ответ на удары по танкерам

Доктрина возмездия на море: в Госдуме предложили ответить ударом на удар.Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв выступил с радикальным предложением — наносить зеркальные удары по украинским, европейским и американским судам в ответ на атаки против российского гражданского флота.

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