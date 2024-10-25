Пленный: в ВСУ учили пользоваться гранатометом, не давая стрелять из него

Мобилизованных в ВСУ новобранцев обучали обращению с ручным гранатометом SMAW, не давая возможности выстрелить из него, рассказал в беседе с РИА Новости оказавшийся в плену украинский военнослужащий Владимир Грачев.
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