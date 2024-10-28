1 ноября на севере области выпадет снег

В ближайшие дни в Свердловской области заметных перемен в погоде не ожидается. Уралгидрометцентр прогнозирует на 28-31 октября облачную погоду с прояснениями, осадки в виде мокрого снега и дождя вероятны лишь в отдельных районах.
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