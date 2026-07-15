В России предложили помочь гасить ипотеку семьям с детьми

В отдельных регионах ежемесячный платеж по ипотеке превышает треть совокупного дохода среднестатистической семьи с двумя детьми Глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой о введении государственных выплат для семей с детьми, направленных на частичное погашение ипотечных кредитов.
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