В России предложили помочь гасить ипотеку семьям с детьми

В отдельных регионах ежемесячный платеж по ипотеке превышает треть совокупного дохода среднестатистической семьи с двумя детьми Глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой о введении государственных выплат для семей с детьми, направленных на частичное погашение ипотечных кредитов.