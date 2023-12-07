Академия гражданской авиации участвует в международном симпозиуме ICAO

Исследователи Академии гражданской авиации представят свою разработку на симпозиуме Международной организации гражданской авиации ИКАО по программе идентификации пассажиров (TRIP ICAO), сообщает Академия гражданской авиации.
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