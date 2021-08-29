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26-летняя красавица: кто она – новая избранница бросившего пить и исхудавшего Семёна Слепакова

26-летняя красавица: кто она – новая избранница бросившего пить и исхудавшего Семёна Слепакова

После развода Семёну Слепакову с завидной постоянностью приписывают романы с разными девушками. Сначала сообщали об отношениях шоумена со Светланой Ходченковой, теперь же говорят, что его новой избранницей стала молоденькая актриса  Зоя Зиновьева.

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