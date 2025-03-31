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Трамп: членство Украины в НАТО в обмен на договор о ресурсах не обсуждается

Трамп: членство Украины в НАТО в обмен на договор о ресурсах не обсуждается

Президент США Дональд Трамп заявил, что идея принятия Украины в НАТО в обмен на доступ к её природным ресурсам никогда не поднималась в переговорах в рамках сделки по редкоземельным металлам, а конфликт на украинской территории, возможно, был спровоцирован амбициями Киева присоединиться к Североатлантическому альянсу (НАТО).

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