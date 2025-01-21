Автоэксперт назвал лучшее время года для обучения вождению

Не стоит бояться начинать обучение в автошколе и сдавать экзамены на права в зимний период, так как начинающий автомобилист сразу привыкает к экстремальным условиям - льду, снегу, заносам и прочим зимним особенностям вождения.
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