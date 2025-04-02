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"Бальшой спасыба": Красноярский депутат вознамерился построить вторую мечеть в городе. Тех, кто против, - в бан

"Бальшой спасыба": Красноярский депутат вознамерился построить вторую мечеть в городе. Тех, кто против, - в бан

Иван Петров. Хочет строить вторую мечеть в Красноярске. Иван Петров. Ваня, не позорься. Никто, кстати, не помнит, какую войну подняли проплаченные активисты в Екатеринбурге против строительства православного храма на месте сквера? ПРАВОСЛАВНЫЙ Храм так и не построили, сквер красотой не блещет.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Надо гнать в шею из России наглых и (или) подлых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и зпкавкпзья и никогда подобных им в Россию не пускать!!
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7 час.
ninikooo Митусова
Пошел вон из России! Лесом, лесом, до любой республики Средней Азии- там пусть хоть « обстроится мечетями»
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5 час.
Александр Батт
Религия разъединяет людей. Я разработал единую для всех атеистическую религиозность. Ищите в поисковиках: Религия III тысячелетия. &quot;Библия цивилизованного мира. Современный Завет&quot;.
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