"Бальшой спасыба": Красноярский депутат вознамерился построить вторую мечеть в городе. Тех, кто против, - в бан

Иван Петров. Хочет строить вторую мечеть в Красноярске. Иван Петров. Ваня, не позорься. Никто, кстати, не помнит, какую войну подняли проплаченные активисты в Екатеринбурге против строительства православного храма на месте сквера? ПРАВОСЛАВНЫЙ Храм так и не построили, сквер красотой не блещет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- ФСБ мигом приехали к женщине после того как она рассказал что её дочке не дали спеть «Матушка земля», но и этого дамам оказалось мало
- "Таких последствий от “перемирия Трампа” Киев не ожидал": Вместо шпаги Россия бьет тяжелым молотом
- "Мы все запомним!": после выдворения мигрантов под песню "Матушка-земля" посыпались угрозы
Свежие комментарии