Как выбрать автомобиль с пробегом — просто не допускать 5 ошибок

Выбор идеального автомобиля с пробегом — задача, требующая внимательности и тщательного подхода. Зачастую покупатели совершают ряд ошибок, которые могут привести к неприятным последствиям и дополнительным незапланированным расходам.
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