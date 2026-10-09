Oracle стал возить газ на грузовиках к ИИ-дата-центрам: вчетверо дороже трубы, но быстрее, чем ждать разрешения

В Нью-Мексико земельное ведомство дважды отказало в прокладке трубопровода — Oracle направила застройщику уведомление о форс-мажоре Oracle использует грузовики со сжатым природным газом для снабжения дата-центров, которые не могут оперативно подключиться к магистральному трубопроводу.