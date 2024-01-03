На Украине назвали результаты ударов по Киеву и Харькову

Военный аналитик Юрий Подоляка обратил внимание на видео, опубликованное экс-депутатом Верховной рады Игорем Мосийчуком (на фото), в котором тот заявил, что власти Украины скрывают реальные последствия ракетных ударов со стороны России 29 декабря и 2 января.