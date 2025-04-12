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Царьград

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Карвинор-диета: могут ли сердце и почки пострадать от такого рациона?

Карвинор-диета: могут ли сердце и почки пострадать от такого рациона?

Диетолог Софья Кованова предупреждает об опасностях карвинор-диеты. Метод, предполагающий исключительно потребление жиров и белков животного происхождения, может негативно сказаться на сердце, почках и желчном пузыре.

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