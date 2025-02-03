WSJ: новые пошлины Трампа уже принесли вред американцам

Новые пошлины президента США Дональда Трампа, введенные в отношении Мексики, Канады и Китая, уже навредили уровню жизни американцев, хотя даже еще не вступили в силу, пишет газета The Wall Street Journal.
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