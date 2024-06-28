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Булыкин о трансляциях Евро-2024 в России: «Бан рано или поздно закончится, а футбол – спорт номер 1 в мире. Я за показ не только Евро, но и НХЛ, НБА»

Булыкин о трансляциях Евро-2024 в России: «Бан рано или поздно закончится, а футбол – спорт номер 1 в мире. Я за показ не только Евро, но и НХЛ, НБА»

Ранее против трансляций высказались Елена Вяльбе и Вячеслав Фетисов.  «Мне, как футболисту, конечно не обидно, что чемпионат Европы показывают больше Игр БРИКС.

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