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Народная примета: «Если орехов много — зима будет суровой», или Готов ли Запад получить «Орешником» по лбу?

Народная примета: «Если орехов много — зима будет суровой», или Готов ли Запад получить «Орешником» по лбу?

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