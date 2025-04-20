Назван город, который может стать эпицентром противостояния Евросоюза с Россией

Калининград может стать эпицентром противостояния между Евросоюзом и Россией, считают эксперты. Обострение ситуации в Балтийском регионе связано с подготовкой Евросоюзом морской блокады, а также усилением военного присутствия НАТО вблизи российских границ.
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