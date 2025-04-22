Трагедия на Южном Урале: четверо детей участника СВО погибли в пожаре Юлия ЧелкановаПожар, случившийся в ночь на 19 апреля в посёлке Василовка Челябинской области, унес жизни четверых детей из семьи, чей отец принимает участие в специальной военной операции.
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