Трагедия на Южном Урале: четверо детей участника СВО погибли в пожаре Юлия ЧелкановаПожар, случившийся в ночь на 19 апреля в посёлке Василовка Челябинской области, унес жизни четверых детей из семьи, чей отец принимает участие в специальной военной операции.