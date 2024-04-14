Командующий КСИР: Операция Ирана прошла лучше, чем предполагалось

Иран провел успешную военную операцию против Израиля, беспилотники и ракеты преодолели систему противовоздушной обороны еврейского государства, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Хосейн Салами.
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