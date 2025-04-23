Зубы на полку?

В странах Балтии заблокировали поступление выплат российским пенсионерам Вот уже в течение почти пяти месяцев многочисленные получатели российских пенсий в странах Балтии пребывают и в полнейшем отчаянии.
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