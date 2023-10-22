Для удобства жителей Луганской Народной Республики работает мобильный комплекс по оказанию госуслуг по линии Госавтоинспекции

Сотрудники регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Луганской Народной Республики проводят выездные приемы граждан по оказанию госуслуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений.
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