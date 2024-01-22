Bloomberg: ЕС повысит экономическую безопасность для защиты от КНР, РФ и США

Еврокомиссия на этой неделе намерена представить план повышения экономической безопасности ЕС, который подразумевает возможность блокирования иностранных инвестиций в наиболее важные технологические отрасли Евросоюза.
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