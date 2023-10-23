Forza Motorsport (2023): Глазами автосимера — как руль меняет игру?Если Forza Motorsport 7 была местами похожа на игры серии Forza Horizon (как главным меню, так и попыткой развлекать игрока странными режимами и модификаторами), то в новой части разработчики явно решили максимально разделить две серии.