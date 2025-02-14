В Рязани подвели итоги работы Общественного совета при УМВД за 2024 год

За отчетный период были проведены имиджевые акции, мероприятия по правовой, финансовой грамотности и патриотическому воспитанию молодежи, организовано участие представителей Общественного совета в профилактических рейдовых мероприятияхВ УМВД России по Рязанской области состоялось заседание Общественного совета при региональном Управлении МВД России.