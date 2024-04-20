Breakfast Cereals Scrutinized For Pesticide That May Harm Reproduction Authored by Sina McCullough via The Epoch Times (emphasis ours), Imagine starting your day with a bowl of cereal that could be silently affecting your family’s health.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)