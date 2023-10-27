Владелец называет состояние автомобиля «музейным»

﻿﻿В Москве на продажу выставили ГАЗ-3102 2007 года выпуска с пробегом всего 2407 километров. Правда, продавец не готов отдать свою «капсулу времени» всем желающим — в объявлении сказано, что он ищет того, кто выбирает последнее между ценой и ценностью.