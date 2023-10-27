Владелец называет состояние автомобиля «музейным»

В Москве на продажу выставили ГАЗ-3102 2007 года выпуска с пробегом всего 2407 километров. Правда, продавец не готов отдать свою «капсулу времени» всем желающим — в объявлении сказано, что он ищет того, кто выбирает последнее между ценой и ценностью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии