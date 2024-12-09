Не на ту лошадь поставили

Игорь Кузнецов

Идёт передел влияния в мире и военное противостояние с Западом на Украине это лишь "фрагмент", как бы тяжело это не было для тех, кто попал в эту "мясорубку". "Взрыв", который будет в арабско-мусульманском мире с участием израильтян - об этом пора думать. И хорошо что США не спровоцировали нас встать на сторону Асада с его "прогнившей" партией.