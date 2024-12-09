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Не на ту лошадь поставили

Не на ту лошадь поставили

Орбан заявил, что Украина «поставила не на ту лошадь». Киев совершил ошибку, отказавшись под давлением англосаксов в 2022 году от мирного урегулирования конфликта с Москвой, подчеркнул премьер-министр Венгрии в интервью радиостанции Kossuth.

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Комментарии
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Часовщик
Есть ещё трезвомыслящие политики на западе.Остальных пиндосы вскормили,и превратили в своих холуёв.А через ни,и угандонили всю европу.
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5 час.
Игорь Кузнецов
Идёт передел влияния в мире и военное противостояние с Западом на Украине это лишь &quot;фрагмент&quot;, как бы тяжело это не было для тех, кто попал в эту &quot;мясорубку&quot;. &quot;Взрыв&quot;, который будет в арабско-мусульманском мире с участием израильтян - об этом пора думать. И хорошо что США не спровоцировали нас встать на сторону Асада с его &quot;прогнившей&quot; партией.
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2 час.
Александр Макеев
Самые &quot;вкусные&quot; орешки и печеньки Россия сохраняет для угощения ими англосаксов американцев-британцев-канадцев; немцев, французов и прочей нацистской швали!!
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2 час.

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