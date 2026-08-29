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Спорт Уик-Энд

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В столичном дерби всё решил пенальти

В столичном дерби всё решил пенальти

Столичное «Динамо» в московском дерби с «Локомотивом» одержало победу со счётом 1:0. Гол забил защитник «бело-голубых» Максим Осипенко, реализовавший на 73-й минуте пенальти.

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