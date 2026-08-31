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Происшествия

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Полицейские и общественники Коми продолжают благотворительную акцию «Помоги пойти учиться»

В рамках всероссийской акции «Помоги пойти учиться» сотрудники отдела информации и общественных связей МВД по Республике Коми, подразделения по делам несовершеннолетних совместно с представителями Общественного совета при ведомстве посетили многодетные семьи и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

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