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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Галатасарай» Батракова за 10 млн евро купил форварда «Порту» Гюля

Нападающий «Порту»  Дениз Гюль перешел в « Галатасарай ». Клуб, за который выступает российский полузащитник Алексей Батраков, купил 22-летнего форварда  сборной Турции за 10 миллионов евро.

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