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Аргументы недели

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Губернатор Кубани проверил строительство здания центра помощи участникам СВО

Губернатор Кубани проверил строительство здания центра помощи участникам СВО

Фонд расширяет филиалы   Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил возвести дополнительные здания для краевого филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в Сочи.

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