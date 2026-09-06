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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лукьянцев о Скудре в «Спартаке»: «Эмоциональный тренер. Любит подсказывать, анализировать хоккей. Думаю, от него будет большая польза в этом сезоне»

Нападающий « Спартака »  Сергей Лукьянцев  высказался о работе с тренерами Петерисом Скудрой и  Евгением Корешковым .

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