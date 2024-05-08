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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Донован Митчелл повторил достижение Джордана, Чемберлена и Брайанта

Лидер «Кливленда» набрал 33 очка и 6 передач в первом матче серии с «Бостоном» (95:120, 0-1). Митчелл стал четвертым игроком в истории НБА, которому удавалось набрать 30 и более очков в шести подряд матчах, которые открывают серии плей-офф.

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