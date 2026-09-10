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Прогноз по итогам хамского приёма эмиссаров Трампа в Киеве: Украина останется один на один с Россией с ограниченной поддержкой Европы

Прогноз по итогам хамского приёма эмиссаров Трампа в Киеве: Украина останется один на один с Россией с ограниченной поддержкой Европы

Визит спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев не задался. Руководство правящего режима обозначило свою неготовность идти на уступки РФ, а также в достаточно хамской манере встретило эмиссаров американского президента.

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