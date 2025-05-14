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Артюхин о Хартли в ЦСКА: «Возможно, финансово замотивируют, но не уверен, что он пойдет. У него же есть должность советника в «Авангарде».

Артюхин о Хартли в ЦСКА: «Возможно, финансово замотивируют, но не уверен, что он пойдет. У него же есть должность советника в «Авангарде».

«При всем уважении к российским тренерам, все-таки иностранные специалисты, поработавшие в НХЛ, имеют совершенно другой подход, понимание хоккея.

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