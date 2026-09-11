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Царьград

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СК: Медведь насмерть загрыз мужчину в Красноярском крае 6 сентября

СК: Медведь насмерть загрыз мужчину в Красноярском крае 6 сентября

В Красноярском крае, в поселке Южно-Енисейский, агрессивный медведь насмерть напал на 40-летнего мужчину 6 сентября.

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