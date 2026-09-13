Руководство Московского вокзала Петербурга задержано за кражи у пассажиров

Директор Московского вокзала в Санкт-Петербурге, а также его заместитель и работница камер хранения были задержаны по факту кражи имущества пассажира.
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