В Алматы женщина попалась на распространении наркотиков

Оперативники задержали местную жительницу, подозреваемую в распространении синтетических наркотиков. При себе у нее оказались десятки «закладок» с веществом альфа-PVP, известным как «скорость», передает inAlmaty.
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