Опубликованы кадры встречи в РФ освобожденного во Франции болельщика Косова

Российский футбольный болельщик Павел Косов, ранее приговоренный за рубежом к 10 годам лишения свободы по делу о массовых беспорядках во время Евро-2016 и на днях освобожденный по УДО из французской тюрьмы, прибыл в Москву, сообщил в Telegram телеканал «РЕН-ТВ», опубликовавший кадры встречи россиянина.