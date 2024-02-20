Опубликованы кадры встречи в РФ освобожденного во Франции болельщика Косова

Российский футбольный болельщик Павел Косов, ранее приговоренный за рубежом к 10 годам лишения свободы по делу о массовых беспорядках во время Евро-2016 и на днях освобожденный по УДО из французской тюрьмы, прибыл в Москву, сообщил в Telegram телеканал «РЕН-ТВ», опубликовавший кадры встречи россиянина.
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