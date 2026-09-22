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Умер актер из сериалов "Глухарь" и "Тайны следствия"

Умер актер из сериалов "Глухарь" и "Тайны следствия"

Ему было 54 года Российский актер, режиссер и продюсер Тимофей Ухов умер 21 сентября в 54 года, сообщает РИА Новости.

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