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Захарова: Берлин заметает следы, блокируя аккаунты в соцсети Х

Захарова: Берлин заметает следы, блокируя аккаунты в соцсети Х

Блокировка аккаунтов пользователей в социальной сети Х, распространявших запись разговора высокопоставленных офицеров вооруженных сил Германии об ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту, является заметанием следов со стороны ФРГ.

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