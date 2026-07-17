Куршутов: ситуация в районах Крыма с частыми отключениями света начинает улучшаться

Ситуация в районах Крыма, где чаще всего нет света, начала меняться в лучшую сторону. Об этом в эфире программы #Главное на телеканале "Крым 24" заявил заместитель председателя Совета министров Республики Крым — министр внутренней политики, информации и связи РК Альберт Куршутов.