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Крымская газета

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Куршутов: ситуация в районах Крыма с частыми отключениями света начинает улучшаться

Куршутов: ситуация в районах Крыма с частыми отключениями света начинает улучшаться

Ситуация в районах Крыма, где чаще всего нет света, начала меняться в лучшую сторону. Об этом в эфире программы #Главное на телеканале "Крым 24" заявил заместитель председателя Совета министров Республики Крым — министр внутренней политики, информации и связи РК Альберт Куршутов.

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